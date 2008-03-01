На питання про Балогу, Ющенко пояснив, чим людина відрізняється від тварини

Народний депутат Петро ЮЩЕНКО вважає, що у «Народному Союзі Наша Україна» розколу немає, і він не збирається виходити з партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За словами П.ЮЩЕНКА, те, що відбувається у партії, «це не розкол, а це течії, які завжди були присутніми у відомих і передових – і соціалістичних, і демократичних, і соціал-демократичних, і християнських партіях Європи, і це нормально».

На запитання журналістів, чи не здається йому, що у зв’язку з цими течіями партія НСНУ уже декілька років втрачає рейтинг, П.ЮЩЕНКО висловив жаль, що «хворим є суспільство». Він сказав: «Це такі ми хворі».

Відповідаючи на запитання щодо виходу глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ з НСНУ, П.ЮЩЕНКО наголосив: «Людина відрізняється від тварини тим, що вона володіє імперативом свого духу, свободою волі, свободою вибору». За його словами, у розмові з ним В.БАЛОГА заявив, що, коли відбудеться процес об’єднання партії, то він піде першим туди як рядовий член партії.

На запитання, чи планує він виходити з партії, П.ЮЩЕНКО відповів: «Безумовно, ні».

Відповідаючи на питання, чи підтримає новостворена на базі НСНУ партія нинішнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА на президентських виборах, П.ЮЩЕНКО зазначив: «А що, ні?».

Говорячи про партійний проект, з ініціативою якою виступає В.БАЛОГА, П.ЮЩЕНКО зазначив, що це «варіант додатковий – додаткових резервів, додаткових ресурсів, які ми цим залом не охвачуємо, зокрема, на сході та на півдні України». Він відзначив важливу роль В.БАЛОГИ минулого року у процесі «ренесансу партії».