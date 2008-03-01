У Сєвєродонецьку поговорили про ”неправдиву інформацію” про Голодомор

Делегати з`їзду в Сєверодонецьку попереджають керівників органів влади про відповідальність за антиконституційні дії, перевищення повноважень і надання свідомо неправдивої інформації щодо проблем Голодомору і ОУН-УПА.

Про це йдеться в резолюції з`їзду, прийнятій сьогодні його делегатами.

Вони також вважають за необхідне провести всеукраїнське обговорення тематичного змісту українських підручників із залученням істориків, політологів, педагогів і психологів з усіх регіонів України.

Також делегати з`їзду мають намір запропонувати всеукраїнському форуму інтелігенції, який відбудеться в Києві в березні 2008 року, власний проект Концепції гуманітарного розвитку України.

Вони також пропонують створити за участю громадськості організаційні комітети з підготовки до святкування в 2009 році 300-річчя Полтавської битви й 200-річчя з дня народження Миколи Гоголя, а також запропонувати Росії спільно організувати проведення цих ювілеїв.