Газпром не попередив Тимошенко про скорочення постачань газу?

Україна не одержувала офіційних повідомлень від «Газпрому» про можливе скорочення постачання газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО. При цьому вона висловила переконання, що постачання газу до України не буде скорочене, і тим більше припинене.

Також Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд змусили розрахуватися по боргах за постачання газу минулого року.

«Уряд змусили практично силою, тиском, шантажем розрахуватися за корупційними моделями минулого року, це жовтень, листопад, грудень, де БОЙКО і вся компанія, яка пов`язана з “РосУкрЕнерго” і “УкрГазЕнерго”, вивела практично гроші і не розрахувалася за газ, і уряд всі ресурси країни, і бюджет поставили на служіння покриття цих корупційних схем і корупційних моделей», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що уряд був проти розрахунку за корупційними схемами. «Я думаю, що ви бачили, як щодня уряд катували і вимушували бюджетними коштами платити за газ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що була обіцянка з 1 січня 2008 року на базі домовленості президентів Росії і України про постачання газу безпосередньо НАК «Нафтогазу України» протягом трьох місяців, і що не працюватиме компанія «УкрГазЕнерго» як посередник. «Це виявилося неправдою», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що уряд і митницю щодня вимушували розмитнювати газ для «УкрГазЕнерго». На жаль, домовленості на найвищому рівні не виконані. І в січні-лютому газ поставляється за старою корупційною схемою», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

«З 1 березня ми чітко ухвалили рішення, що жодної краплі газу, окрім як на НАК «Нафтогаз України», не піде. Ніяких “УкрГазЕнерго” не буде. Буде анульована реєстрація “УкрГазЕнерго”. Буде позбавлена ця компанія ліцензії на право реалізації газу – з 1 березня ця компанія в Україні не існуватиме. Я вважаю, що якщо досягаються домовленості на президентському рівні, то вони повинні виконуватися. І НАК «Нафтогаз України» повинен одержувати газ середньоазіатського походження безпосередньо», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона зазначила, що ніяких посередників, ніяких СП, ніяких «залітних корпорацій» бути не може. «Газпром» і «Нафтогаз України» повинні укладати договори, сказала Ю.ТИМОШЕНКО, нагадавши про те, що коли розривали зв`язок між постачанням газу і транзитом, пообіцяли Україні 58 мільярдів кубометрів газу віддавати в повному обсязі. “Так от, я б хотіла, щоб ці домовленості виконувалися. Сьогодні середньоазіатський газ повністю купує дочка «Газпрому» «Газпромекспорт» - НАК «Нафтогаз» готовий у “Газпромекспорта” купувати середньоазіатський газ за тією ціною, за якою Середня Азія продаватиме, і НАК «Нафтогаз» цей газ реалізовуватиме в Україні. Усередині України «Нафтогазу» ніяких митників не потрібно для того, щоб якісно реалізовувати газ споживачам», - наголосила прем’єр-міністр.