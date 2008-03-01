Племінник Ющенка став другою людиною у Нашій Україні
17:01, 01 березня 2008Політика
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Рішення політради
Заступником голови політичної партії "Народний Союз “Наша Україна" обрано Ярослава ЮЩЕНКА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова партії В’ячеслав КИРИЛЕНКО.
Він зазначив, що Я.ЮЩЕНКО є головою Харківської обласної партійної організації і його призначення заступником голови партії це є подальшими кроками в напрямку «омолодження партії» і в напрямку зближення центру з обласними організаціями.
В.КИРИЛЕНКО також повідомив, що ні вчора, ні сьогодні на політраді не було жодного рішення про вихід із партії.
В той же час сьогодні до партії вступив народний депутат України минулого скликання Євген ГІРНИК.
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