Путін запевняє, що "натиснув" на "Газпром" за борги України

Про це він заявив на форумі «Валдай» в Сочі, пише Газета.Ru.

«Мені довелося натиснути на «Газпром», я прошу вибачення перед акціонерами, в тому числі іноземними, і попросити «Газпром» не наполягати на цих грошах», - сказав Путін.

Заборгованість України перед «Газпромом» за вже поставлений газ складає $5,3 млрд, але російська сторона висловила готовність відновити постачання газу Україні, якщо та погасить до кінця року $3,1 млрд.

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«В Україні зараз є $3,1 млрд на те, щоб заплатити нам зараз борги», - упевнений Путін.

Крім того, за його словами, Росія пропонувала три варіанти західної допомоги Україні для оплати поставок російського газу майбутньої зими, але всі вони були відкинуті.