Путін запевняє, що "натиснув" на "Газпром" за борги України
Президент Росії Володимир Путін зізнався, що йому довелося натиснути на «Газпром», щоб той зменшив суму вимог до України щодо виплат боргу.
Про це він заявив на форумі «Валдай» в Сочі, пише Газета.Ru.
«Мені довелося натиснути на «Газпром», я прошу вибачення перед акціонерами, в тому числі іноземними, і попросити «Газпром» не наполягати на цих грошах», - сказав Путін.
Заборгованість України перед «Газпромом» за вже поставлений газ складає $5,3 млрд, але російська сторона висловила готовність відновити постачання газу Україні, якщо та погасить до кінця року $3,1 млрд.
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«В Україні зараз є $3,1 млрд на те, щоб заплатити нам зараз борги», - упевнений Путін.
Крім того, за його словами, Росія пропонувала три варіанти західної допомоги Україні для оплати поставок російського газу майбутньої зими, але всі вони були відкинуті.