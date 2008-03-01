Тимошенко: як казав Вінні-Пух, це «вж-ж-ж» неспроста

Прем’єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що створена Президентом Конституційна рада буде працювати упереджено через введення до її складу політиків та “кишенькових юристів”.

Таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила у інтерв’ю щотижневику “Дзеркало тижня” (№8 від 1-7 березня 2008 року).

“На мою думку, певною мірою необачно забивати Конституційну раду чистими політиками й кишеньковими юристами. Адже вже тепер, тільки дивлячись на їхні прізвища, можна абсолютно точно спрогнозувати, за що вони виступатимуть і яку саме модель підтримуватимуть. У результаті ми отримаємо постійне перетягування клаптикової ковдри повноважень з одного боку на інший. Консенсус у такій раді неможливий”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас лідер БЮТ виступає за створення “справжньої ради деполітизованих конституціоналістів”, яка виконуватиме функції центрального координуючого органу з питань конституційної реформи. “Мені здається, що в цьому органі повинні засідати переважно професійні конституціоналісти, партійні симпатії яких суспільству не відомі і, за великим рахунком, не цікаві”, - пояснила вона.

“Мені здається, що головна цінність утвореного органу - актуалізація самої потреби конституційних змін. Уже сама його наявність готує суспільство до розуміння необхідності нової Конституції. Як казав Вінні-Пух, «це «вж-ж-ж» неспроста». Якщо орган утворено - отже, є й проблема, яку потрібно розв’язати. До того ж це просто знахідка для журналістів. Можна брати список членів Конституційної ради й запрошувати всіх на дискусію з приводу нової Конституції. А то ж досі за всі ефіри з питань Основного Закону звітував, мабуть, тільки Михайло СИРОТА”, - додала глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом утворив Національну конституційну раду.

Згідно з документом, на Національну конституційну раду покладено підготовку концепції системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні та проекту нової редакції Конституції України.

Національну конституційну раду очолює Президент України.

18 лютого 2008 року В.ЮЩЕНКО своїм указом затвердив персональний склад НКР у кількості 97 осіб.