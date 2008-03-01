Симоненко попередив Ющенка про можливий ”державний злочин”

Лідер парламентської фракції комуністів Петро СИМОНЕНКО вважає неможливим затвердження проекту нової Конституції на референдумі без необхідних парламентських процедур і без висновків Конституційного Суду.

Таку думку П.СИМОНЕНКО висловив у інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня” (№8 від 1-7 березня 2008 року).

“Я переконаний, що затвердження проекту нової Конституції на референдумі без необхідних парламентських процедур і без висновків Конституційного Суду неможливе. Якщо Президент ЮЩЕНКО, побачивши, що його бажання узурпувати владу (шляхом забезпечення для себе другого президентського терміну) під загрозою, все-таки піде на такий крок, це буде державний злочин, за який передбачено кримінальне покарання”, - заявив П.СИМОНЕНКО.