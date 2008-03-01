Янукович у Сєверодонецьку розказав, як треба впливати на хід подій

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не схильний драматизувати ситуацію в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час свого виступу перед делегатами з`їзду депутатів рад усіх рівнів у Сєверодонецьку Луганської області.

«У тому, що події розвиваються саме так, немає нічого трагічного. Тому не слід драматизувати ситуацію, навіть маючи для цього, здавалося б, вагомі підстави. Проте, будучи людьми з активною громадянською позицією, ми зобов`язані намагатися впливати на хід подій. Ми зобов`язані направляти їх шляхом, що найбільш відповідає національним інтересам держави», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, кризові явища в Україні стали наслідком незавершеності політичної реформи. «Те, як підміняли закони, право і Конституцію принципом політичної доцільності, ми гостро відчували в 2005 році, коли прийшла помаранчева влада. Принцип політичної доцільності був застосований і в 2007 році при ухваленні рішення про дострокові вибори», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.