Наша Україна ”належно оцінила” з’їзд у Сєвєродонецьку

Політрада партії "Народний Союз Наша Україна” оцінила сьогоднішній з’їзд у Сєвєродонецьку як джерело конфронтації та ворожнечі. Про це на брифінгу повідомив голова партії В’ячеслав КИРИЛЕНКО, повідомляє офіційне інтернет-представництво блоку “Наша Україна-Народна самооборона”.

“Політрада нашої партії дала належну оцінку зібранню, яке мало місце в Сєвєродонецьку. Ми вважаємо, що такого роду зібрання підміняють реальні проблеми місцевого самоврядування”, - зазначив В.КИРИЛЕНКО.

Він висловив переконання, що “збиратися депутатам рад усіх рівнів з усіх куточків країни - з Заходу, Сходу, Півночі й Півдня потрібно для того, щоб обговорювати невідкладні проблеми, що стоять перед місцевим самоврядуванням: проблеми комунальних тарифів, розвитку місцевої інфраструктури, збільшення повноважень, фінансових ресурсів місцевого самоврядування, надання якісних освітніх послуг, послуг у сфері охорони здоров’я”.

“Саме в такому ключі ми бачимо активізацію роботи депутатів усіх рад. Якщо ж йдеться про використання потенціалу депутатів місцевих рад для того, щоб продовжувати сіяти ворожнечу між різними регіонами всередині неподільного українського народу, то ми проти цього”, - підкреслив лідер “Народного Союзу Наша Україна”.