На Харківщині анонім «замінував» виборчу дільницю

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, інформація про телефонний дзвінок з повідомленням про замінування надійшла до чергової частини Нововодолазького райвідділу близько 7.45.

Читайте такожУ західних та центральних областях вибори проходять спокійно

«Виїздом на місце пригоди було встановлено, що виборча дільниця № 630708 територіального виборчого округу № 180 знаходиться на території центральної районної лікарні. Правоохоронці та вибухотехніки обстежили будівлю та не знайшли жодних вибухових предметів або речовин», - повідомили в міліції.

Дільниця поновила роботу. Працівники міліції шукають аноніма.