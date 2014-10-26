На Харківщині анонім «замінував» виборчу дільницю
10:32, 26 жовтня 2014Політика
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У Нововодолазькому районі Харківської області анонім здійснив неправдиве повідомлення про замінування виборчої дільниці, яка знаходиться на території центральної районної лікарні.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, інформація про телефонний дзвінок з повідомленням про замінування надійшла до чергової частини Нововодолазького райвідділу близько 7.45.
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«Виїздом на місце пригоди було встановлено, що виборча дільниця № 630708 територіального виборчого округу № 180 знаходиться на території центральної районної лікарні. Правоохоронці та вибухотехніки обстежили будівлю та не знайшли жодних вибухових предметів або речовин», - повідомили в міліції.
Дільниця поновила роботу. Працівники міліції шукають аноніма.
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