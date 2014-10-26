ЦВК не бачить загрози зриву виборів у всіх 198-ми округах

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова ЦВК Михайло Охендовський.

За його словами, ЦВК не має інформації, що вибори в цілому в окрузі № 60 (Волноваха, Донецька область) перебувають під загрозою зриву.

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"Можливо, там дійсно мали місце якісь події на окремих дільницях, але казати, що вибори в окрузі перебувають під загрозою зриву, у нас немає ніяких підстав, так само як немає підстав казати про це і щодо будь-якого іншого виборчого округу з усіх 198-ми, на яких сьогодні відбувається голосування", - наголосив голова ЦВК.