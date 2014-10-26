На Луганщині деякі дільниці не відкрилися через обстріл бойовиків

Як повідомляє прес-служба Луганської обладміністрації, з 11-ти одномандатних округів в області вибори проводяться в п’яти. Решта територій, де розташовані дільниці, розташованы під окупацією незаконних збройних формувань терористичної організації «Луганська народна республіка».

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У 106-му окрузі (Сєверодонецьк) голосування почалося вчасно. На території Попаснянського району цього округу із 17 дільниць відкрилося лише два. Решта 15 дільниць не відкрилися через відсутність кворуму в комісіях. Члени комісій не вийшли на роботу через нічний обстріл бойовиками.

У Сєверодонецьку з 50 ДВК працюють 47. Дві ДВК не працюють, оскільки розташовані на лінії вогню, тому члени комісій побоялися вийти на роботу. Існує вірогідність, що ряд комісій в окрузі, які поки що не працюють, почнуть працювати впродовж дня.

У 107 окрузі (Лисичанськ) відкрилися всі 48 ДВК, які містяться на підконтрольній українському уряду території.

У 112 окрузі (Рубіжне) всі 23 ДВК, розташовані на контрольованій Україною території, відкрилися. У населених пунктах Новотошківка, Тошківка, Нижнє і Світличне вибори не проходять, оскільки села розташовані на лінії вогню.

У місті Гористе і Золоте вибори планувалося проводити, але вчора о 16.45 з боку Первомайська бойовики здійснили мінометний обстріл Золотого, після чого члени ДВК здали бюлетені, печатки і документацію в ОВК. Через загрозу безпеці виборців вибори тут не проводяться.

У 113 окрузі всі ДВК працюють.

У 114 окрузі з 30 ДВК відкрилися 29, в одній поки що немає кворуму.

У Новопськовському, Меловському і Марківському районах відкрилися всі ДВК. У Станично-Луганському районі, який розташований на лінії вогню, вибори не проводяться через загрозу безпеці громадян. Вночі декілька населених пунктів району було обстріляно терористами.

Станом на 9.00 в Луганській області загалом відкрилося 420 дільничних виборчих комісій. Вибори проходять без ексцесів.