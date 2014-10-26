ЛНР погрожує розстрілами жителям Донбасу, які хочуть проголосувати на виборах
Бойовики ЛНР розповсюджують антиагітки серед місцевого населення із погрозами про відповідальність за участь у позачергових парламентських виборах 26 жовтня.
Фотографію відповідного листа розмістив у своєму Фейсбуці луганський активіст.
Так, згідно з текстом документа за підписом "голови Верховної Ради ЛНР" Карякіна, мешканців, які візьмуть участь у виборах, "судитимуть за законами військового часу", а членів дільничних та окружних виборчих комісій - розстріляють.
"Ми закликаємо вас... ігнорувати вибори київської хунти", - заявляють бойовики.
Як нагадує "Українська Правда", раніше в облуправлінні МВС повідомили, що на Луганщинівиявили листівки з погрозами на адресу пенсіонерів позбавити їх пенсійного забезпечення у разі голосування на позачергових парламентських виборах.
Бойовики ЛНР заявляють, що проведуть свої "вибори", які заплановані на 9 листопада.