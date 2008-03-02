Політрада Нашої України змирилася з ”вихідцями”?

На політраді не обговорювалося питання щодо складення депутатських повноважень тими, хто вийшов із складу партії політичної партії "Народний Союз Наша Україна".

Про це, як повідомив в інтерв’ю журналістам лідер партії, та керівник фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він підкреслив, що будь-хто «має право вільно входити до будь-якої політичної партії і вільно виходити з неї». Голова фракції зазначив, що «саме такий крок зробила частина із наших колег». Він підкреслив, що ще на президії партії було сформовано позицію, що жодних претензій не буде до наших колег, за умови, що вони, як народні депутати вони дотримуватимуться коаліційної угоди. «При цьому вони можуть бути позапартійними і це їхня особиста справа», - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

Він додав, що «поки що в нас таких претензій немає і в нас немає офіційних підстав думати, що вони можуть виникнути у майбутньому».

Говорячи про коаліцію в цілому, В.КИРИЛЕНКО зазначив, що між НУ-НС та БЮТ будуть розбіжності у деяких питаннях і навіть у ключових, зокрема щодо змісту нового податкового кодексу, щодо земельної реформи, а також в питаннях, пов’язаних з енергетичною сферою чи оборонною. «Разом з тим ми далекі від думки, що ці розбіжності необхідно використати для того, щоб на наступний день розвалити коаліцію демократичних сил», - наголосив В.КИРИЛЕНКО. Він вважає, що ці проблеми мають не роз’єднувати коаліцію, а її згуртовувати.