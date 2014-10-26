Будівлю ЦВК в Києві десятки силовиків взяли під посилену охорону (фото)

Про це повідомляє INSIDER.

Так, на задньому подвір'ї ЦВК стоять три вантажівки з піском, п’ять автобусів з міліцією і три військові камуфльовані машини, такі ж, що вивозили військових Національної гвардії на мітинг під Адміністрацією президента.

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Крім того, по периметру будівлі Комісії стоять кілька десятків правоохоронців у чорній формі.

Раніше співробітники оперативних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України запобігли спробі теракту на одній з виборчих дільниць в Закарпатській області.