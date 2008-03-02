Із харківської Нашої України якщо й виходитимуть, то... поодинці

Харківська обласна організація «Народного Союзу Наша Україна» не має жодних намірів виходити з лав партії.

Як повідомили вчора УНІАН в офіційному інтернет-представництві блоку «Наша Україна – Народна самооборона», харківська облорганізація НСНУ провела вчора засідання ради, на якому обговорювалась ситуація в країні та партії.

"Харківська організація не має жодних намірів виходити з лав партії. Якщо це і буде відбуватися, то в окремих випадках. Але хочу запевнити, що після сьогоднішнього безкомпромісного обговорювання таких намірів серед наших однопартійців немає. Навпаки, усі вважають, що треба пережити ці важкі процеси, зробити висновки, якими б вони не були складними. Ніяких сумнівів, що всім нам потрібно триматися цієї політичної сили", - повідомив голова харківської обласної організації НСНУ, член Політради партії Ярослав ЮЩЕНКО.

"У в 2001 році я був присутній на Говерлі, коли Віктор ЮЩЕНКО засновував цю політичну силу. Хочу підкреслити, що і зараз він залишається її почесним головою, тому будь-які розмови про вихід з партії потрібно залишити осторонь. Що стосується мене як члена Ради партії і Арсена АВАКОВА, який є членом Президії Ради партії «Наша Україна», то ми докладемо максимум зусиль, щоб партія і надалі розвивалася, була єдиною та сильною і нарощувала свій потенціал, як одна з найбільших демократичних політичних сил", - зазначив Я.ЮЩЕНКО.