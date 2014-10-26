Сьогодні УНІАН оголосить результати міжнародного екзит-полу

Мета проведення - точне відображення результатів волевиявлення виборців щодо партійних симпатій.

Результати екзит-полу будуть оприлюднені о 20:01, вони покажуть, які політичні партії проходять до складу майбутньої Верховної Раді України.

Читайте такожВ Україні проходять вибори до Верховної Ради (онлайн)Організаторами екзит-полу стали 4 партнера: Уряд Канади, Соціологічна група «Рейтинг» (Rating Group Ukraine) - компанія по дослідженню громадської думки (Україна), «Baltic Surveys» / The Gallup Organization - компанія із дослідження громадської думки (Вільнюс), за підтримки Міжнародного Республіканського Інституту (The International Republican Institute - IRI).

Екзит-пол буде проводитися у всіх регіонах України, окрім Криму.