СБУ заборонила в'їзд в Україну кільком сотням осіб, серед них - Охлобистін

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в ході брифінгу в Кабінеті міністрів радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

«Так, у нас є списки людей, які своїми діями є загрозою національній безпеці України», - сказав Лубківський.

Він зазначив, що список містить кілька сотень прізвищ. Лубківський відмовився їх назвати, пообіцявши зробити це найближчим часом. У той же час він зазначив: «Нещодавно Латвія оголосила про те, що клоуну Охлобистіну (Івану Охлобистіну - російському актору та священику) заборонений в'їзд в цю країну. Так от, в Україну йому теж заборонений в'їзд, як і багатьом іншим, які, на жаль, є відомими діячами культури і які, по-суті, своїм втягуванням в політику і заангажованістю, перекреслили свій творчий внесок».

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Як повідомляв УНІАН, раніше Нацрада з телерадіомовлення передала в правоохоронні органи список з 38 представників російських ЗМІ, яким слід заборонити в'їзд на територію України.

На початку серпня радник міністра МВС Антон Геращенко заявив, що міністерство має намір заборонити в'їзд в Україну більш ніж 500 діячам культури РФ, які підтримали анексію Криму і позитивно оцінюють сепаратистські настрої на сході України.