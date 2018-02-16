Адвокати Саакашвілі подали скаргу в ЄСПЛ на рішення про його депортацію з України

Раніше омбудсмен відкрила провадження, під час якого досліджуватиметься процедура повернення Саакашвілі до Польщі.

Захист лідера «Руху нових сил» Михеїла Саакашвілі подав скаргу до Європейського суду з прав людини на рішення про застосування до екс-президента Грузії процедури реадмісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам під час перерви в Касаційному адміністративному суді Верховного суду України повідомив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.

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«В Європейський суд з прав людини вже направлені документи», - заявив він.

«Ми будемо намагатися відновити справедливість в європейській інституції», - додав Чорнолуцький.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Саакашвілі був затриманий правоохоронцями у Києві в ресторані «Сулугуні», після цього, за словами його соратників, був вивезений у невідомому напрямку.

Пізніше у Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі повернуто до Польщі, звідки він прибув з порушенням українського законодавства. За словами речника ДПСУ Олега Слободяна, під час затримання політика на правоохоронців «накинулися невідомі із оточення Саакашвілі, і прикордонники змушені були захищатися та застосувати силову підтримку».

Згодом на офіційному сайті Прикордонної служби Польщі з’явилося повідомлення про те, що Саакашвілі вже перебуває на території цієї країни.

Як зауважили у Державній міграційній службі України, Саакашвілі передали до Польщі за процедурою реадмісії.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська відкрила провадження, під час якого досліджуватиметься процедура повернення Саакашвілі до Польщі.