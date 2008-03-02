Янукович нарешті зрозумів, що в Україні - ”неправильна влада”

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ звинувачує владу в руйнуванні державних інститутів і парламентаризму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. ЯНУКОВИЧ заявив під час свого виступу перед делегатами з`їзду депутатів рад усіх рівнів в Сєверодонецьку.

«У 2007 році було ухвалено рішення про дострокові вибори. Суспільство намагалися переконати, що саме вибори вирішать всі проблеми з кризою влади. У 2008 році ініціюють реформу Конституції і референдум. І знову стверджують, що це піде на благо держави. Все нові й нові прецеденти грубого і відвертого порушення Конституції і законів фактично зруйнували створюване роками правове поле. А держава – це система правових інститутів. Знищуючи цю систему, влада знищує державу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів вважає, що ухвалення Конституції в обхід парламенту також є новою загрозою в умовах політичної, економічної кризи, що почалася.

“Сьогодні влада реалізує заходи, направлені на згортання парламентаризму. Серед них – не тільки розпуск Верховної Ради п`ятого скликання, але й явне прагнення за допомогою ухвалення нової Конституції на референдумі оформити відмову від представницької демократії”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Всі ці факти, на його думку, свідчать про те, що в Україні - «неправильна влада». «Якщо влада закликає не виконувати рішення судів, якщо міністри публічно займаються рукоприкладством і називають це геройством, якщо підписують таємно від народу листи, від яких залежить перспектива країни, та перспектива, якої більшість громадян не бажають, значить, це недемократична влада, неправильна влада, як про неї говорять у народі», - пояснив лідер Партії регіонів.