Кириленко вже висуває умови щодо нествореної ”партії Ющенка”

За два місяці політичні партії, що входять до блоку “Наша Україна – Народна самооборона” мають визначитися щодо участі в майбутній єдиній партії.

Про це, як повідомив в інтерв’ю журналістам В.КИРИЛЕНКО, йдеться в рішенні політради НСНУ. Він уточнив, що йдеться про двохмісячний термін після прийняття змін до закону України про політичні партії. За його словами, всі 9 лідерів партій, які входять до блоку НУ-НС, підписалися під даним законопроектом. В.КИРИЛЕНКО сказав, що на сьогодні погоджено проект статуту майбутньої партії і на 95% проект програми цієї партії.

Він зазначив, що восьми партіям, які входять до блоку, для проведення об’єднавчого з’їзду треба не більше, ніж місяць для прийняття рішення і лише одній партії (йдеться про Українську народну партію – УНІАН) потрібно 2 місяці для прийняття рішення.

В.КИРИЛЕНКО сказав, що у назві новоутвореної партії має бути збережена назва «Наша Україна». Він вважає, що загальна назва має бути «продуктом спільної творчості і політиків, які належать до 9 партій, і політичних технологів».

В.КИРИЛЕНКО підкреслив, що «якщо раптом хтось із наших партнерів почне вигадувати додаткові причини для неможливості об’єднатися в єдину політичну силу, ми будемо працювати із тими, хто таких причин вигадувати не буде».