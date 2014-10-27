Явка виборців на Донеччині склала 36,06%

Про це УНІАН повідомили в прес-службі спільної моніторингової кампанії Донецької облорганізації «Комітет виборців України» і Громадянської мережі ОПОРА в Донецькій області.

Читайте такожВ Комітеті виборців України назвали три проблемні округиДані обчислювалися від кількості виборців, включених до списків виборців на відкритих виборчих дільницях 12 округів регіону.

Так, у 45 окрузі (ОВК перенесена з Донецька до Слов'янська) - проголосували 71,9% виборців, включених до списків виборців на 4 відкритих дільницях;

46 округ (Артемовськ) - проголосувало 34,4% виборців, включених до списків виборців на 150 відкритих дільницях;

47 округ (Слов'янськ) - проголосувало 31,2% виборців, включених до списків виборців на відкритих 114 дільницях;

48 округ (Краматорськ) - проголосувало 34,2% виборців, включених до списків виборців на відкритих 89 дільницях;

49 округ (Костянтинівка) - проголосувало 26,98% виборців, включених до списків виборців на відкритих 128 дільницях;

50 округ (Красноармійськ) - проголосували 39,68% виборців, включених до списків виборців на відкритих 117 дільницях;

52 округ (Дзержинськ) - проголосувало 19,24% виборців, включених до списків виборців на відкритих 46 дільницях;

53 округ (ОВК перенесена з Єнакієвого до Вуглегірська) - проголосувало 32,5% виборців, включених до списків виборців на 12 відкритих дільницях;

57 округ (Маріуполь) - проголосувало 30,35% виборців, включених до списків виборців на відкритих 115 дільницях;

58 округ (Маріуполь) - проголосувало 32,7% виборців, включених до списків виборців на відкритих 98 дільницях;

59 округ (перенесена з Мар‘їнки до Великої Новоселки) - проголосувало 27,52% виборців, включених до списків виборців на відкритих 111 дільницях;

60 округ (Волноваха) - проголосувало 52,2% виборців, включених до списків виборців на відкритих 74 дільницях.