Черномирдін радить запитати у Тимошенко, коли відключать газ

Продовження постачань палива Україні 3 березня залежать від українського уряду, заявив посол РФ в Україні Віктор Черномирдін, відповідаючи на запитання, чи виконає «Газпром» свої погрози скоротити постачання газу на 25%.

«Це ви повинні запитати у свого уряду: вони заплатили, вони розрахувалися, вони залишать громадян України без газу? Ну, я думаю, до громадян України не дійде», - сказав посол.

«Не «Газпром» погрожував, просто не платять, платити ж треба починати. Вже третій місяць пішов цього року, тільки через це», - пояснив Черномирдін причини розбіжностей.

За його словами, «процес не дуже зрозумілий». «Домовилися, переговорили, все було узгоджено, зараз йдуть якісь затягування, я думаю, пов`язані з внутрішніми справами, тобто міняють систему або хочуть поміняти систему усередині країни», - відзначив дипломат.

Черномирдін наголосив, що ніхто з керівництва України не висловився проти оплати газу.

«Сума визначена, вона не міняється, вона була визначена ще минулого року на цей рік, так що тут об`єктивних причин якихось немає», - сказав посол.

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