В НАБУ похизувалися успіхами: за весь час своєї роботи не дали вкрасти 2 мільярди бюджетних коштів

Детективи Бюро запобігли розкраданню 75 млн грн під час закупівель у Міністерстві оборони України.

З початку розслідувань кримінальних проваджень детективи Національного антикорупційного бюро України запобігли розкраданню двох мільярдів гривень.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ в Facebook.

«2 млрд грн - сума коштів, розкраданню яких завадили детективи НАБУ», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ ГПУ похвалилися, що налагодили контакт з Міжнародним центром для протидії корупціїЯк уточнили в Бюро, детективи, приміром, запобігли розкраданню 75 млн грн під час закупівель у Міністерстві оборони України та незаконному заволодінню у Київській області 60-ма земельними ділянками вартістю понад 10 млн грн.