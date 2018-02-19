В НАБУ похизувалися успіхами: за весь час своєї роботи не дали вкрасти 2 мільярди бюджетних коштів
11:17, 19 лютого 2018Політика
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Детективи Бюро запобігли розкраданню 75 млн грн під час закупівель у Міністерстві оборони України.
В НАБУ заявляють, що за весь час своєї роботи завадили розкраданню 2 млрд грн бюджетних коштів / фото nabu.gov.ua
З початку розслідувань кримінальних проваджень детективи Національного антикорупційного бюро України запобігли розкраданню двох мільярдів гривень.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ в Facebook.
«2 млрд грн - сума коштів, розкраданню яких завадили детективи НАБУ», - йдеться у повідомленні.
Читайте такожУ ГПУ похвалилися, що налагодили контакт з Міжнародним центром для протидії корупціїЯк уточнили в Бюро, детективи, приміром, запобігли розкраданню 75 млн грн під час закупівель у Міністерстві оборони України та незаконному заволодінню у Київській області 60-ма земельними ділянками вартістю понад 10 млн грн.
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