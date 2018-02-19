У Житомирі перенесли сесію міськради, на якій планується дозволити приватизацію більше 100 ​комунальних об’єктів

Об’єкти ці підлягають приватизації в цьому році через викуп та аукціон.

У Житомирі перенесли сесію міськради, яка, серед інших питань, планує надати право на приватизацію більше 100 об’єктів комунальної власності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

«З метою якісного опрацювання депутатами в постійних комісіях проектів рішень, засідання Житомирської міської ради, заплановане на 22 лютого, відбудеться 1 березня», - сказано у повідомленні.

Читайте такожУ Житомирі презентували електронний читацький квиток та розповіли про бібліотечну систему містаНа цій сесії міська рада планує надати право на приватизацію 106 об’єктів комунальної власності.

Об’єкти ці підлягають приватизації в цьому році через викуп та аукціон.

Так, у Житомирі приватизовуватимуть офіси, склади, перукарні, магазин, а з аукціону продаватимутьнежитлові приміщення.