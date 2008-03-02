Газові переговори між Україною та Росією тривають

Газові переговори між Україною та РФ тривають, заявив Надзвичайний і Повноважний посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН.

"За моїм даними, переговори йшли вчора", - сказав він сьогодні журналістам, передає ІСТV.

За словами В.ЧЕРНОМИРДІНА, проблема пов`язана з неплатежами "Газпрому" за газ. "Платити ж треба, уже третій місяць пішов", - зазначив посол.