Україна подасть позов до Міжнародного суду ООН про військові злочини Росії
Президент України Петро Порошенко доручив компетентним органам підготувати документи про військові злочини Росії на території України для подачі чергового позову проти Москви у Міжнародний суд ООН.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави Української держави.
«Завтра, 20 лютого, виповнюється рівно чотири роки від початку агресії Російської Федерації проти суверенної і незалежної Української держави, яка почалася з незаконної анексії Криму, коли вторгнення російських військ розпочало чотирьохрічну історію героїчної оборони України, боротьбу за захист суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави», - сказав президент перед підписанням розпорядження щодо представництва України в розгляді питання в Міжнародному арбітражному суді щодо порушення Конвенції ООН з морського права 1982 року.
Читайте такожЕкс-суддя гаазького трибуналу заявив про перспективу покарати керівництво РФ за агресію проти УкраїниПорошенко заявив, що «боротьба ведеться не лише на фронті і не лише Збройними силами України». «Ця боротьба продовжується в політичній, дипломатичній та юридичній площині», - сказав Порошенко.
Він нагадав, що «Україна зробила безпрецедентну роботу по захисту своїх юридичних позицій».
«Це стосується судових позовів у Міжнародний суд ООН в Гаазі з приводу порушення Російською Федерацією Конвенції ООН із протидії фінансуванню тероризму, Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Це стосується і порушення Російською Федерацією Конвенції ООН з морського права та низки інших міжнародних документів», - наголосив президент.
Крім того, у повідомленні вказано, що «…мова йде не лише про морське право, ліквідацію расової дискримінації, відповідальність за фінансування тероризму, а також він поставив завдання підготувати документи, які стосуються і військових злочинів. Відповідні матеріали вже зараз збираються для підготовки позову до Міжнародного суду».