Україна подасть позов до Міжнародного суду ООН про військові злочини Росії

За словами президента, боротьба з РФ ведеться не лише на фронті і не лише Збройними силами України, а ще у політичній, дипломатичній та юридичній площині.

Президент України Петро Порошенко доручив компетентним органам підготувати документи про військові злочини Росії на території України для подачі чергового позову проти Москви у Міжнародний суд ООН.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави Української держави.

«Завтра, 20 лютого, виповнюється рівно чотири роки від початку агресії Російської Федерації проти суверенної і незалежної Української держави, яка почалася з незаконної анексії Криму, коли вторгнення російських військ розпочало чотирьохрічну історію героїчної оборони України, боротьбу за захист суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави», - сказав президент перед підписанням розпорядження щодо представництва України в розгляді питання в Міжнародному арбітражному суді щодо порушення Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Читайте такожЕкс-суддя гаазького трибуналу заявив про перспективу покарати керівництво РФ за агресію проти УкраїниПорошенко заявив, що «боротьба ведеться не лише на фронті і не лише Збройними силами України». «Ця боротьба продовжується в політичній, дипломатичній та юридичній площині», - сказав Порошенко.

Він нагадав, що «Україна зробила безпрецедентну роботу по захисту своїх юридичних позицій».

«Це стосується судових позовів у Міжнародний суд ООН в Гаазі з приводу порушення Російською Федерацією Конвенції ООН із протидії фінансуванню тероризму, Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Це стосується і порушення Російською Федерацією Конвенції ООН з морського права та низки інших міжнародних документів», - наголосив президент.

Крім того, у повідомленні вказано, що «…мова йде не лише про морське право, ліквідацію расової дискримінації, відповідальність за фінансування тероризму, а також він поставив завдання підготувати документи, які стосуються і військових злочинів. Відповідні матеріали вже зараз збираються для підготовки позову до Міжнародного суду».