Суд 21 лютого допитає Порошенка у справі про держзраду Януковича

У середу колегія суддів завершить допит свідків сторони обвинувачення.

У середу, 21 лютого, Оболонський районний суд Києва проведе допит президента України Петра Порошенка як свідка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив військовий прокурор, який представляє обвинувачення у даній справі, Руслан Кравченко.

Також в суді допитають як свідка постійного представника України при ООН Володимира Єльченка.

За словами прокурора, на середу заплановано допит цих двох свідків, а черговість їхніх виступів визначить суд. 21 лютого колегія суддів завершить допит свідків сторони обвинувачення у справі про держзразу Януковича.

Читайте такожУ суді над Януковичем хочуть допитати як свідків Азарова, Клюєва та ще ряд екс-чиновниківЯк повідомляв УНІАН, 14 лютого колегія суддів Оболонського райсуду задовольнила запит про допит як свідків захисту 16 осіб із 138 заявлених.

Зокрема суд дозволив допит колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова, екс-секретаря Ради національної безпеки та оборони Андрія Клюєва, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, екс-голови Служби безпеки України Олександра Якименка, екс-міністра оборони Павла Лебедєва, колишнього командувача Внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка, колишнього командувача Військово-морських сил ЗСУ Юрія Ільїна, екс-начальника Служби безпеки президента Управління державної охорони Костянтина Кобзаря, колишнього співробітника УДО Сергія Бернадського, екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожари, колишнього начальника Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександра Щеголєва, а також пілота гелікоптера, на якому Янукович пересувався під час втечі з України, і співробітника «Украероруху» Андрія Черткова, який вів переговори з пілотом цього гелікоптера.

З понад сотні заявлених захистом жителів Криму суд постановив допитати лише трьох.