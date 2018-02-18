Порошенко візьме участь у судовому процесі щодо держзради Януковича

Як підкреслив Порошенко, "зло має бути покарано", тому він прийняв рішення особисто взяти участь у відповідному судовому процесі.

Президент України Петро Порошенко заявив про намір взяти участь у судовому процесі щодо справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича та відзначив важливість розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності у 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав сьогодні в Києві на відкритті виставки «Переведи мене через Майдан», присвяченої учасникам Революції Гідності – творчим особистостям.

«Зло повинно бути покаране, тому вперше в українській історії я прийняв рішення взяти участь в судовому процесі. Безпрецедентно, коли президент особисто це робить, але це справа кожного з нас», - заявив він.

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Як підкреслив Порошенко, необхідно пройти складний процедурний шлях для того, щоб у вбивць учасників Революції Гідності потім не було жодних зачіпок для оскарження в європейських судах.

«Злочини проти Майдану не мають терміну давності, а злочинці переступили ту грань, за якою настає прокляття, і те прокляття, говорячи словами Мирослава Поповича, «сильніше, ніж суди і тюрми». І від нього не заховаєшся навіть у Росії», - наголосив він.

Як відомо, 20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні. Українці вшановують подвиг учасників Революції гідності та влаштовують заходи пам'яті Героїв Небесної Сотні. У період з 18 по 22 лютого у регіонах України заплановані заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної сотні.