Сєвєродонецьк-2: Янукович пережив позаштатну ситуацію (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН вчора у Сєвєродонецьку відбувся другий з`їзд депутатів рад всіх рівнів.

У роботі з`їзду взяли участь 3647 депутатів рад різних рівнів зі всіх регіонів України. Також на з`їзді реєструвалося 159 народних депутатів.

Не обійшлося і без російського десанта на чолі з усюдисущим Костянтином Затуліним. Причому промова пана Затуліна зібрала найбільший урожай аплодисментів.

Віктор Янукович теж відчув пильну увагу до своєї персони і, практично, мало не постраждав від прояву "всенародної любові". Предводитель "регіоналів" після прибуття на з`їзд сказав напутливе слово майже двом тисячам учасників мітингу, які зібралися під стінами Льодового палацу.

Тут же на площі з екс-прем`єром трапилася позаштатна ситуація. Один з “представників народу” хотів протиснутися до Януковича і вручити йому якийсь пакет (може, з побажаннями, викладеними на папері, а може, з бутербродами - підкріпитися перед головним виступом - хто знає).

Проте охорона лідера ПР цього жесту не оцінила і швиденько відтерла настирливого чоловічка. Янукович же у свою чергу навіть оком не змигнув, на його губах грала безтурботна, привітна усмішка...

Увійшовши до зали, Янукович гаряче вітав присутніх.

На початку своєї гнівної промови лідер ПР розповів про нелегку долю нинішнього з`їзду:

«У яких складних умовах готувався з`їзд, ви всі знаєте. З метою зірвати його проведення використовувалися навіть силові структури, хоча їх завдання полягає якраз в протилежному: стояти на захисті закону незалежно від того, яка партія перебуває при владі, а яка - в опозиції», - сказав В.Янукович.

Всім тим, хто «бажав би почути з трибуни з`їзду якісь антиконституційні заклики політик пообіцяв «глибоке розчарування».

У своєму виступі Віктор Янукович торкнувся багатьох болючих питань: і ситуації в парламенті, і «насильницької українізації», і реформи Конституції. Проаналізувавши всі ці факти екс-прем`єр прийшов до висновку... що в Україні - «неправильна влада».

Виступ лідера «біло-блакитних» тривав 21 хвилину. Тільки коли екс-прем`єр чомусь замість слова «признак» вимовив «призрак», люди, придивившись, помітили спеціальний малопомітний погляду екранчик суфлера перед очима Януковича.

В кінці своєї промови Янукович запропонував вшанувати хвилиною мовчання Євгена Кушнарьова.

А ось ще одна не остання людина в Партії регіонів, Рінат Ахметов у Северодонецк не поїхав. Чому? Це з`ясувалося трохи пізніше. Коли на РСК «Олімпійському» прозвучав свисток судді, що сповіщав про початок розправи (як виявилося згодом) гірників над аутсайдером Чемпіонату України «Закарпаттям».

«Рінат Леонідович збирався брати участь в завтрашньому з`їзді Партії Регіонів. Проте кілька днів тому він захворів на грип. І завтра все залежатиме від того, як Рінат Леонідович себе почуватиме», - повідомила 29 лютого, прес-секретар пана Ахметова Олена Довженко.

Судячи з усього, Рінату Ахметову таки стало краще, тому він прийшов повболівати за улюблену команду.

У Сєвєродонецьку ж тим часом депутати, прозасідавши 2 години лишком години, розглянули "складні і гострі проблеми", прийняли резолюцію і роз`їхалися по домівках.

За матеріалами УНІАН, Обкому, Острова

Фото УНІАН