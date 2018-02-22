Опоблоківець Бакулін, арешту якого вимагає ГПУ, перестав виходити на зв’язок - Парубій

Бакулін не виходить на зв’язок, його помічники перестали брати трубку, але за законом у нього є 5 днів для надання пояснень у регламентному комітеті, сказав Парубій.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій прогнозує, що ВР у березні розгляне подання Генпрокуратури щодо позбавлення депутатської недоторканності, затримання та обрання запобіжного заходу для екс-голови правління НАК "Нафтогаз України", народного депутата від “Опозиційного блоку” Євгена Бакуліна. Як передає кореспондент УНІАН, про це Парубій сказав в коментарі журналістам.

Він нагадав, що як тільки надійшло подання генерального прокурора України Юрія Луценка щодо депутата Бакуліна, він його відразу надав на розгляд Комітету з питань регламенту та організації роботи ВР.

“Але мають бути пройдені всі процедури, бо інакше виникне можливість подачі в суд для оскарження рішення ВР”, - сказав Парубій.

Читайте такожУ Комітеті виборців України назвали ТОП-10 депутатів-прогульників за минулий рікТакож він нагадав, що відповідно до регламенту, є 20 днів для розгляду в комітеті даного подання, з яких 5 днів надається депутату для надання пояснень.

“Наскільки мені відомо, зараз він (Бакулін - УНІАН) не виходить на зв’язок, його помічники перестали брати трубку, але законом передбачено, що це його право – 5 днів. І якщо він це право не використає, то він буде позбавлений цього права для надання пояснень у регламентному комітеті”, - зауважив Парубій.

Голова ВР також зазначив, що чекає рішення регламентного комітету і “сподіваюся, що воно буде наступного пленарного тижня, і згідно вже з рішенням комітету я буду невідкладно пропонувати це питання на розгляд ВР”. Він переконаний, що ВР “дасть позитивний висновок”.

У свою чергу, перший заступник голови комітету Павло Пинзеник повідомив, що уже у середу, 28 лютого, комітет може розглянути подання Генпрокуратури щодо позбавлення депутатської недоторканності, арешт та затримання Бакуліна.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2017 року Луценко заявляв, що готується подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Бакуліна. «В рамках справи про нафтобурові покази Кацуби, який пішов на угоду зі слідством, дають нам повну можливість готуватися притягувати до кримінальної відповідальності народного депутата Бакуліна», - сказав тоді Луценко.

Колишнього заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Олександра Кацубу підозрюють у причетності до привласнення 449,9 млн грн компанії.

16 лютого в ГПУ повідомили, що подання про притягнення до кримінальної відповідальності, надання згоди на затримання та обрання запобіжного заходу Бакуліну підписано та направлено до Верховної Ради України.