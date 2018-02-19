В Раду надійшло подання від Луценка на притягнення Бакуліна до кримінальної відповідальності

Голова ВР заявляє, що передав документи на розгляд Регламентного комітету.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій отримав від генерального прокурора України Юрія Луценка подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт екс-голови правління НАК "Нафтогаз України", народного депутата від “Опозиційного блоку” Євгена Бакуліна.

Про це йдеться у дописі на сторінці Парубія у Facebook.

“Невідкладно передав документи на розгляд Комітету Верховної Ради з питань регламенту”, - заявив Парубій.

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Він додав, що його позиція незмінна: ніхто з народних депутатів “не має права ховатися за недоторканністю”.

“Якщо народний депутат не винен у вчиненні інкримінованих йому злочинів - нехай доводить свою правоту, як і решта громадян, у суді. Закон - один для всіх”, - наголосив Парубій.

Він також додав до допису фото відповідного подання, датованого 19 лютого.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2017 року Луценко заявляв, що готується подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Бакуліна. «В рамках справи про нафтобурові покази Кацуби, який пішов на угоду зі слідством, дають нам повну можливість готуватися притягувати до кримінальної відповідальності народного депутата Бакуліна», - сказав тоді Луценко.

Колишнього заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Олександра Кацубу підозрюють у причетності до привласнення 449,9 млн грн компанії.

16 лютого прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що Луценко підписав подання про притягнення до кримінальної відповідальності, надання згоди на затримання та обрання запобіжного заходу Бакуліну. «Подання направлені до Верховної Ради України», - зауважила Сарган.