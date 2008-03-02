Представник Газпрому обіцяє Україні скандал

Офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов заявляє, що нові договори з "Нафтогазом України" на постачання газу на 2008 рік досі не підписані. Таку заяву офіційний представник російського концерну зробив в інтерв`ю телеканалу "Інтер", показаному в неділю увечері. "Всі необхідні документи, зокрема договори, вже 14 лютого були підготовлені, 15 лютого направлені в "Нафтогаз України". Зокрема документи, пов`язані зі спільними підприємствами, - всі контракти, які необхідно підписати, а також загальна угода, яка включає зріз позиції обох сторін з усіх питань, пов`язаних з проблемами", що накопичилися в даний момент, - сказав він. "Поки ніякої офіційної відповіді ми не одержали, документи ці досі не підписані", - повідомив офіційний представник "Газпрому". "Скандал буде забезпечений - це точно" - додав Сергій Купріянов.

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