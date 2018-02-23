"Розчистити політичне поле": експерт пояснив, навіщо Порошенку дострокові вибори

Політолог припускає, що за допомогою дострокових виборів Порошенко намагатиметься позбутися невпевнених політичних союзників.

Ймовірний розпуск президентом України Верховної Ради 8 скликання може мати дві причини.

Про це заявив директор соціологічної служби "Український барометр", політолог та соціолог Віктор Небоженко на чаті в "Главреді".

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"Перша — президенту дуже заважає "сепаратистська" позиція прем'єр-міністра Гройсмана, який все далі і далі відходить від особистих планів президента. Друга — вільнодумство і бажання впливати на політику "Народного фронту". Тобто Порошенку потрібні дострокові вибори парламенту не стільки для отримання пропрезидентської більшості в парламенті, скільки для того, щоб розчистити політичне поле від "Народного фронту", — вважає він.

Експерт підкреслив, що у Порошенка є два шляхи: або почати жорстоку кампанію по боротьбі з корупцією проти своїх колишніх друзів, тобто лідерів "Народного фронту"; або піти на дострокові парламентські вибори.

"Причому необов'язково, що буде обраний варіант дострокових виборів — цілком можливо, що генеральний прокурор візьметься за боротьбу з корупцією, особливо після появи Антикорупційного суду. І ця боротьба буде спрямована, насамперед, на знищення лідерів "Народного фронту". Справа Мартиненка вже є, як ви вже знаєте. А інших чернівецьких бізнесменів неважко буде наздогнати...", — зазначив політолог.

Він додав, що за допомогою дострокових виборів Порошенко намагатиметься позбутися невпевнених політичних союзників.

"Йому потрібна власна політична сила. А це можна зробити двома шляхами — або покарати, або через вибори. Поки що важко передбачити, яким шляхом піде президент", — резюмував Небоженко.