Цеголко розповів, як Порошенко ставиться до "контролю грудей" в Оболонському райсуді

Президент очікує результатів службового розслідування.

Президент Петро Порошенко попросив вибачення і назвав неприпустимими дії правоохоронців, які змушували жінок-журналісток роздягатися в Оболонському райсуді Києва 21 лютого. Про це прес-секретар президента Святослав Цеголко повідомив у Facebook.

Читайте такожГруди-контроль: від поліції вимагають вибачень за роздягання жінок в Оболонському суді«Президент вважає дії силовиків в Оболонському суді Києва неприпустимими. Просимо вибачення у всіх журналістів і чекаємо на результати службового розслідування», - написав Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого заходи з охорони Оболонського районного суду Києва проходили в дещо незвичній формі: окрім традиційного прохання для всіх відвідувачів суду показати вміст сумок, наплічників тощо, жінок, зокрема журналісток, жінки-поліцейські просили розстібнути два верхніх гудзики верхнього одягу. При цьому жінки-поліцейські не пояснювали причини такого зовнішнього огляду саме відвідувачок суду.

За інформацією Страна.ua, на вході до суду в усіх жінок просили розстібнути верхній одяг. Таким чином була виявлена активістка Femen, яку відвезли до райвідділу поліції. Перевірки жінок проводились і на 5-му поверсі будівлі суду. "Всіх жінок-блондинок заводять до туалету й змушують роздягатись - знімати светри, сорочки та сукні. Мабуть, шукають спільниць Femen", писало видання. Вже перед входом до самого залу засідань стояла рамка, а перед нею є порожня кімната, де дівчат оглядали ще раз.

21 лютого колегія суддів Оболонського райсуду Києва провела допит Порошена як свідка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Допит проходив через систему відеоконференцзв'язку.

Нагадаємо, 28 лютого відбудеться прес-конференція Петра Порошенка на тему "Виклики – 2018".