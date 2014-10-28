17 листопада віце-президент США прилетить в Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у ході міжнародної конференції в Києві Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.

"Віце-президент США відвідає Україну знову... 17 листопада", - сказав посол.

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При цьому він додав, що в ніч на 28 жовтня президент України Петро Порошенко і віце-президент США Джо Байден провели телефонну розмову за підсумками парламентських виборів і обговорили продовження співпраці України та США в частині проведення реформ і нормалізації ситуації на сході України.

Раніше в прес-службі президента Порошенка зазначали, що візит Байдена заплановано на другу половину листопада.