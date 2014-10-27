Байден відвідає Україну в середині листопада - Білий дім
22:07, 27 жовтня 2014Світ
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Віце-президент США Джо Байден відвідає Україну в середині листопада.
REUTERS
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Білий дім.
”В Україні віце-президент зустрінеться з президентом Петром Порошенком, а також іншими представниками влади та лідерами громадянського суспільства”, - йдеться в повідомленні Білого дому.
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До візиту в Україну Байден також відвідає Марокко, а після відправиться до Туреччини.
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