Кучма розповів, як не псувати атмосферу у відносинах України і Польщі

Екс-президент вважає, що "нові політики", коментуючи питання минулого, "вивернули все навиворіт".

Колишній президент Леонід Кучма вважає, що політиків, які зіпсували відносини України і Польщі, коментуючи питання історії, необхідно відсунути вбік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання IV Балтійсько-Чорноморського форуму "Солідарна безпека країн Балтійсько-Чорноморського регіону як консенсусна стратегія для великої Європи".

"Порада яка? Треба спочатку розібратися зі своєю внутрішньою проблемою, зі своєю історією в тому числі. І ми, коли підписували акт примирення з Кваснєвським (тодішнім президентом Польщі - УНІАН) в Інституті міжнародних відносин, так і записали, що ми залишаємо історикам", - сказав колишній президент.

"А коли сьогодні прийшли наші нові політики і почали вивертати все навиворіт, при чому по-своєму коментуючи історію, політики, які не історики, ось звідси і такий результат", - зазначив Кучма.

"Так що треба ось цих політиків - вбік, щоб вони атмосферу не псували у відносинах України і Польщі", - додав він.

При цьому директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін розповів, що раніше працював консультаційний комітет при президентах Польщі та України, який збирався кожен квартал упродовж декількох років.

"Першим кроком серйозним був Личаківський цвинтар. Другий - Катинь. І третє, зробили неймовірне, що не вірили поляки, - це поховання під Харковом. Після цього практично зникли всі питання", - нагадав Горбулін.

Разом з тим Кучма згадав про встановлений пам'ятник на Волині.

"Пам'ятник який ми там зробили. Може хто пам'ятає, що в парламенті нашому творилося, скільки на мою адресу "компліментів" було, що я роблю... але я вважаю, що я робив правильно", - повідомив він.

Кучма наголосив, що саме він сприяв налагодженню відносин з Польщею, коли вона стала "головним провідником України в усі структури в Європі".