Черномирдiн вважає, що Путіну тепер буде тяжче

Посол Росії в Українi задоволений тим, що при владi в Росiйськiй Федерацiї залишиться та ж сама команда.

На прес-конференцiї в недiлю в Києвi Вiктор Черномирдiн висловив сподiвання, що кiстяк команди «в основному збережеться». При цьому він зазначив, що в Росії є команда вже 8 років, передає Радіо Свобода.

За словами Черномирдiна, кандидат у президенти Росiї Дмитро Медведєв є прагматичним полiтиком, який «дуже пiдходить» для роботи на посадi глави держави.

Віктор Черномирдiн нагадав, що Дмитро Медведєв запропонував чинному президенту Володимиру Путiну обiйняти посаду прем`єр-міністра Росiї, i той дав згоду. «Йому (Путiну) буде не легше, а навiть тяжче на цiй посадi, але з його боку – це благородний вчинок в iм`я Росiї-, – зазначив посол.

При цьому вiн не виключив, що Володимир Путiн через чотири роки балотуватиметься на посаду президента.

Віктор Черномирдiн також сподiвається, що в українсько-російських вiдносинах змiни будуть лише на лiпше.

За словами посла, Україна зараз переживає «певною мiрою» перiод, через який Росiя пройшла в серединi 90-х рокiв. Зокрема це стосується вiдсутностi взаємодiї мiж гiлками влади. «Головне – не затягувати цей процес, оскiльки це дуже серйозно вплине на людей», – зазначив Віктор Черномирдiн.