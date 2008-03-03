Верховна Рада має шанс запрацювати

Сьогодні представники чотирьох фракцій розглянуть документ, який має розблокувати роботу ВР

Важлива угода для Верховної Ради. Сьогодні представники чотирьох з п’яти парламентських фракцій, без комуністів, розглянуть документ, який має розблокувати роботу Верховної Ради.

Прихильники ленінських ідей відмовилися брати участь у розробці проекту угоди, бо не збираються її підписувати.

За ініціативою голови Верховної Ради Арсенія Яценюка у проекті є положення про відновлення роботи парламенту і проведення пленарного засідання вже завтра. А сьогодні на погоджувальну раду депутати зберуться лише після того, як лідери фракцій погодяться підписати угоду.

ICTV