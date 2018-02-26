Лавров назвав санкції проти РФ несправедливими і звинуватив Євросоюз у "російському вторгненні до України"

Глава МЗС Росії знову заявив про радикалів, які «правлять бал в Україні» і «влаштовують факельну ходу в українських містах».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав санкції проти Росії несправедливими, а також звинуватив Європу в «російському вторгненні в Україну».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на прес-конференції в Москві з главою МЗС Португалії Аугушту Сантушем Сілвою.

«Я вважаю, що ми, РФ, демонструємо достатньо доброї волі в нашій готовності відновлювати без будь-яких попередніх умов все ті канали діалогу, співпраці взаємовигідних проектів, які були заморожені після весни 2014 року», - сказав глава російського МЗС.

Читайте такожВ Україні набув чинності закон, який визнає Росію агресоромЗа словами Лаврова, «нічого з того, що зараз відбувається в Україні, могло б ніколи не бути, якби наші європейські партнери, які засвідчили домовленість між президентом Януковичем і опозиціонерами 2014 року, якби вони витримали свою роль як гарантів цієї угоди і не здалися перед лицем антидержавного перевороту».

Лавров знову заявив про радикалів, які «правлять бал в Україні» і «влаштовують факельну ходу в українських містах».

«Реакцію ЄС (санкції після вторгнення в Україну - УНІАН) ми вважаємо несправедливою, ... але ми її приймаємо як данину, і ми цінуємо, що в ЄС багато хто розуміє згубність такого становища», - зазначив він.

Лавров заявив, що РФ не проситиме скасувати санкції і не вести переговори про умови такого зняття.

Він вважає, що треба відходити від спроб ізолювати Росію і самоізоляції ЄС, куди поставила себе Європа.