Клімкін пригрозив санкціями усім причетним до виборів президента РФ в окупованому Криму

Міністр також застеріг представників Росії від спроб організації виборів на території окупованого Донбасу.

Міністерство закордонних справ скерувало ноту протесту Російській Федерації у зв'язку проведенням виборів президента Росії на території анексованого Криму.

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Про це повідомив очільник МЗС Павло Клімкін у своєму мікроблозі Twitter.

"Скерували ноту МЗС РФ: 1. Рішучий протест проти виборів президента РФ на території окупованого Криму. 2. Застерегли від спроб організації виборів на території окупованого Донбасу. 3. Наголосили, що не може бути жодних виборів у диппредставництві РФ на території України без повного виконання перших 2 умов", - написав він.

Крім того, міністр додав, що всі, хто буде залучений до виборів, потрапить до списку санкцій.

"Будемо працювати над тим, щоб всі залучені до виборів президента РФ на території окупованого Криму потрапили під відповідні санкції", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, президентські вибори в РФ заплановані на 18 березня 2018 року - день анексії українського Криму.