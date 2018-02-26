Петро Порошенко наголошує, що захист прав людини по всьому світу є пріоритетом для України.

Захист прав людини по всьому світу, у тому числі в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі, є пріоритетом для України.

Про це заявив президент України Петро Порошенко.

Читайте такожУкраїна подасть позов до Міжнародного суду ООН про військові злочини Росії"Завершивши місію непостійного члена РБ ООН, сьогодні Україна розпочала трирічне членство в Раді ООН з прав людини. Захист прав людини по всьому світу, у т.ч. в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі, - наш пріоритет!" - написав глава держави у Twitter.

Завершивши місію непостійного члена РБ ООН, сьогодні Україна розпочала трирічне членство в Раді ООН з прав людини.



Захист прав людини по всьому світу, у т.ч. в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі, - наш пріоритет! pic.twitter.com/d8zU26RffN — Петро Порошенко (@poroshenko) February 26, 2018

Україна була обрана членом Ради на 2018-2020 роки в жовтні 2017 року. До членства Україна була непостійним членом Ради безпеки ООН.

Рада ООН з прав людини складається з 47 членів, яких обирає строком на три роки Генеральна асаблея ООН. Уряд України вважає, що участь у Раді дозволить більш ефективно боротися з порушеннями прав людини на окупованих територіях.