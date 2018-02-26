Україна розпочала трирічне членство в Раді ООН з прав людини

13:31, 26 лютого 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Про це заявив президент України Петро Порошенко.

Читайте такожУкраїна подасть позов до Міжнародного суду ООН про військові злочини Росії"Завершивши місію непостійного члена РБ ООН, сьогодні Україна розпочала трирічне членство в Раді ООН з прав людини. Захист прав людини по всьому світу, у т.ч. в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі, - наш пріоритет!" - написав глава держави у Twitter.

Україна була обрана членом Ради на 2018-2020 роки в жовтні 2017 року. До членства Україна була непостійним членом Ради безпеки ООН.

Рада ООН з прав людини складається з 47 членів, яких обирає строком на три роки Генеральна асаблея ООН. Уряд України вважає, що участь у Раді дозволить більш ефективно боротися з порушеннями прав людини на окупованих територіях.

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Теги: #Радбез ООН#Україна в ООН#Права людини в Україні