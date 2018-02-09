Клімкін вважає, що кожне порушення Росією прав людини повинно закінчуватися суворим вироком

Так міністр прокоментував рішення ЄСПЛ стосовно справи Геннадія Афанасьєва.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що кожне порушення Росією прав людини повинно закінчуватися суворим судовим вироком.

Про це глава МЗС заявив на сторінці в Twitter.

«Ніколи не обговорював рішення Європейського судуз прав людини та стосовно справи Геннадія Афанасьєва маю дуже змішані почуття. З одного боку, засуджуються дії Росії - і цей голос лунає на весь світ. З іншого, всі тортури оцінюються у 2 тис. євро. Кожне ганебне порушення Росії прав людини має закінчуватися суворим судовим вироком», - наголосив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Європейський суд із прав людини задовольнив дві скарги колишнього українського політв'язня Афанасьєва і постановив виплатити йому 2 тис. євро компенсації.

Раніше Афанасьєв розповідав про тортури і побої в російському ув'язненні. Він стверджує, що його під тортурами змусили обмовити інших кримчан - Олега Сенцова і Олександра Кольченка, яких у Росії засудили на 20 і 10 років колонії, відповідно.

У грудні 2014 року Московський міськсуд засудив Афанасьєва до 7 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму за обвинуваченням у «тероризмі».

Афанасьєв і ще один українець Юрій Солошенко повернулися в Україну з російського ув'язнення 14 червня 2016 року. Їх обміняли на одеситів - представників ЗМІ Олену Гліщинську і Віталія Діденка, яких обвинувачують в сепаратизмі. Вони були серед організаторів і активних учасників так званої «Народної ради Бессарабії».