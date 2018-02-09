Клімкін вважає, що кожне порушення Росією прав людини повинно закінчуватися суворим вироком

17:03, 09 лютого 2018
Політика
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Клімкін вважає, що кожне порушення РФ прав людини повинно закінчуватися суворим вироком / фото УНІАН

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що кожне порушення Росією прав людини повинно закінчуватися суворим судовим вироком.

Про це глава МЗС заявив на сторінці в Twitter.

«Ніколи не обговорював рішення Європейського судуз прав людини та стосовно справи Геннадія Афанасьєва маю дуже змішані почуття. З одного боку, засуджуються дії Росії - і цей голос лунає на весь світ. З іншого, всі тортури оцінюються у 2 тис. євро. Кожне ганебне порушення Росії прав людини має закінчуватися суворим судовим вироком», - наголосив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Європейський суд із прав людини задовольнив дві скарги колишнього українського політв'язня Афанасьєва і постановив виплатити йому 2 тис. євро компенсації.

Раніше Афанасьєв розповідав про тортури і побої в російському ув'язненні. Він стверджує, що його під тортурами змусили обмовити інших кримчан - Олега Сенцова і Олександра Кольченка, яких у Росії засудили на 20 і 10 років колонії, відповідно.

У грудні 2014 року Московський міськсуд засудив Афанасьєва до 7 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму за обвинуваченням у «тероризмі».

Афанасьєв і ще один українець Юрій Солошенко повернулися в Україну з російського ув'язнення 14 червня 2016 року. Їх обміняли на одеситів - представників ЗМІ Олену Гліщинську і Віталія Діденка, яких обвинувачують в сепаратизмі. Вони були серед організаторів і активних учасників так званої «Народної ради Бессарабії».

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Теги: #порушення прав людини#скарга Афанасьєва в ЄСПЛ