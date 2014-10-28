"Співочий ректор" Поплавський проходить в Раду

У 101-му окрузі в Кіровоградській області лідирує самовисуванець, народний депутат України VII cкликання Михайло Поплавський, за якого проголосували 31,44% виборців (26 503 голосів).

Такі дані оприлюднила ЦВК за результатами опрацювання 100% електронних протоколів дільничних виборчих комісій. Читайте такожКалєтнік, Поплавський і Литвин увійшли в топ-10 найбільш одіозних мажоритарників Найближчий суперник Поплавського, кандидат від партії «Блок Петра Порошенка» Олег Голімбієвський, набрав 16,79% або 14 155 голосів виборців.

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