Дуже поганий стратег: політолог назвав головну проблему Тимошенко

За словами політолога, "головна її проблема — вона завжди грала від слабкої сторони, вона завжди намагалася не протидіяти сильному, а огорнути його і обворожити, і вирішити питання, прикидаючись слабкою".

Головна проблема лідера "Батьківщини", народного депутата Юлії Тимошенко полягає в тому, що вона "завжди грала від слабкої сторони".

Нардеп дуже досвідчений і витончений політик, розповів економіст і політолог, директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін, пише "Главред".

"... вона продумує кожен рух і слово. Вона формує навіть своїми лицьовими м'язами вираз обличчя", — зазначив співрозмовник.

За словами політолога, "головна її проблема — вона завжди грала від слабкої сторони, вона завжди намагалася не протидіяти сильному, а огорнути його і обворожити, і вирішити питання, прикидаючись слабкою".

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"І це її серйозний недолік. У Тимошенко переважає тактична форма життєдіяльності, вона дуже поганий стратег, вона взагалі не стратег. Тому, коли вона підписувала газовий договір (з Росією — Ред.), вона думала тільки про те, як їй вирішити поставлену перед нею проблему. І, природно, при цьому трохи заробити", — додав експерт.

"Але звинувачення на її адресу за газовим контрактом на сьогоднішній день є просто витівками маленької дитини в пісочниці, порівняно з тими злочинами, які робив Янукович (екс-президент Віктор Янукович — Ред.) і його банда, а тепер робить Порошенко (нинішній український лідер Петро Порошенко — Ред.), який перевершив Януковича в рази", — заявив він.

"Янукович і Азаров (колишній прем'єр-міністр Микола Азаров — Ред.) тепер виглядають просто піонерами і октябрятами, порівняно з Порошенком, який вершить свої злодіяння", — вважає економіст.