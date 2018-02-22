Користується послугами американських лобістів і не володіє англійською: ЗМІ зібрали 9 "красномовних" фактів про Тимошенко

Журналісти вирішили нагадати українцям про деякі значущі деталі біографії Тимошенко.

Популіст, людина з лівацькими поглядами, здатна піти на сумнівні союзи. І при всьому цьому — найбільш рейтинговий кандидат у президенти країни. Все це — вона, Юлія Тимошенко, недавнє минуле і можливе майбутнє України.

У випуску видання "Новое время" журналісти нагадали про цікаві факти і деталі біографії Юлії Тимошенко.

Ось деякі з них.

1. Тимошенко була присутня на засіданні Радбезу 28 лютого 2014 року, в самий розпал анексії Криму. Вона категорично висловилася проти введення воєнного стану в країні і на півострові.

2. Тимошенко користується послугами американських лобістів. Рахунки за ці послуги серед інших юросіб оплачує офшорна компанія Wargrave, яка також присутня в схемі екс-депутата НФ Миколи Мартиненка, що сприяла виведенню грошей з Східного ГЗК. Справу розслідує НАБУ.

3. Тимошенко не володіє англійською мовою. При спілкуванні з іноземними політиками її перекладачем виступає Григорій Немиря, який в минулому був віце-прем'єром в уряді Тимошенко.

4. Тимошенко, будучи в 1999-2001 роках віце-прем'єром з питань енергетики, ввела обов'язковість розрахунків за електроенергію у грошовій формі замість бартерів і взаємозаліків, які становили тоді близько 95% платежів в галузі. Це поклало початок нинішньої моделі існування ринку електроенергії. Економічні аналітики оцінюють цю ініціативу Тимошенко як одну з небагатьох, позитивно сприйнятих ринком. Після цього зріс інтерес іноземних інвесторів до українських обленерго.

Читайте такожТимошенко полетіла на молитовний сніданок до США

5. У 2009 році, при прем'єрі Тимошенко, НАК Нафтогаз України розмістив євробонди на $ 500 млн. Тодішнє законодавство зобов'язувало держкомпанії не менше 75% випуску євробондів проводити на українських фондових майданчиках, чий попит на такі папери був обмежений. Щоб дати можливість Нафтогазу здійснити весь випуск на закордонній біржі, Тимошенко в обхід законодавства написала спеціальне розпорядження для Нацбанку, яке надало необхідний дозвіл. Однак змінювати законодавство Тимошенко не стала.

6. За даними VoxCheck, провідними каналами поширення меседжів Тимошенко є ТБ (76,32%), офіційний сайт Батьківщини (14,91%) і трибуна Верховної ради (8,77%). У соцмережах Тимошенко малоактивна.

7. Політтехнологами Тимошенко в різні роки були Олег Медведєв і Тарас Березовець. Сьогодні Медведєв працює спічрайтером президента Петра Порошенка, а Березовець — ведучим телеканалу Прямий, який також пов'язують із главою держави.

Читайте такожАстролог розповів про політичне майбутнє Тимошенко

8. Зятем Тимошенко є бізнесмен Артур Чечоткін, який став чоловіком Євгенії Тимошенко після її розлучення з британським рокером Шоном Карром (нині покійним). Чечоткін є міноритарним акціонером Укрбудінвестбанку.

9. Уряд Тимошенко в січні 2009-го підписав пакет газових угод з РФ, згідно з яким ціна на газ різко зросла до $ 450 за тис. куб. м, хоча європейські країни платили набагато менше. В угодах зафіксували принцип "бери або плати", який зобов'язував Україну платити навіть за не вибраний за контрактом газ. Коли НАК Нафтогаз України в 2014-му перестав виконувати ці умови, Газпром подав позов в Стокгольмський арбітраж, вимагаючи $56 млрд. На щастя, в грудні 2017-го російська газова монополія програла суд.