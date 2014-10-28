Столар пояснив, чому виїхав з України

Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

"Закликаю всіх до спокою і прошу не вестися на провокації! Виборча кампанія була дуже стомлюючої і виснажливою. Останні два місяці я бачив свою дружину та дітей (яких у мене четверо) в кращому випадку по 10 хвилин в день перед виходом на роботу", - повідомив Столар.

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"У ніч виборів за паралельним підрахунком я зрозумів, що не проходжу до ВР, тому привітав переможця і вирішив приділити час сім'ї. Для цього я полетів на кілька днів. У четвер ввечері повернуся назад й відповім на всі запитання. Нікуди я не тікав і ні від кого не ховаюся, просто комусь подобається піднімати свою цитованість в ЗМІ за рахунок гучних заяв", - додав він.

Раніше Зварич припустив, що суперник командира "Азову" Андрія Білецького на окрузі №217 міг залишити країну в зв'язку зпорушеннями під час виборів у Раду.