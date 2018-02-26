У Єврокомісії не коментують можливе лобіювання європейськими політиками уряду Януковича

Йдеться про те, що Манафорт у 2012 році нібито таємно платив колишнім провідним європейським політикам за лобіювання проросійського уряду України.

У Європейській комісії не коментують інформацію щодо можливого лобіювання деякими європейськими політиками уряду екс-президента Віктора Януковича.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це сказав речник Єврокомісії Александр Вінтерстайн (Alexander Winterstein), відповідаючи на запитання, чи не шкодить репутації Єврокомісії те, що колишній керівник виборчого штабу президента США Дональда Трампа, радник Януковича Пол Манафорт у 2012 році нібито таємно платив колишнім провідним європейським політикам, зокрема екс-президенту Єврокомісії Романо Проді за лобіювання проросійського уряду України.

Вінтерстайн сказав: «Що ми бачимо на цьому етапі, так це повідомлення у пресі щодо розслідування, яке проводить пан Мюллер (спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер веде розслідування у справі Манафорта – УНІАН). Ми не є частиною цього розслідування, ми читаємо пресу, як і ви. Зараз я не можу нічого сказати. Ми це бачимо, як і ви, але, базуючись на новинах, які я бачив, з цього приводу зараз я не маю ніяких коментарів».

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Як повідомляв УНІАН, справа Манафорта є частиною розслідування спеціального прокурора Департаменту юстиції США Мюллера про ймовірне втручання Росії в президентські вибори 2016 року, щоб схилити їхній результат на користь Трампа.

За звинуваченням Федеральної колегії присяжних, спрямованим до окружного суду у Вашингтоні, Манафорт та його бізнес-партнер Рік Гейтс за співпрацю з оточенням Януковича отримали десятки мільйонів доларів. Зокрема між 2006 і 2015 роками вони виступали як незареєстровані агенти уряду України, Партії регіонів та «Опозиційного блоку».

Манафорт і Гейтс перерахували мільйони доларів отриманих виплат іноземним компаніям і на банківські рахунки, відкриті в ряду країн, зокрема на Кіпрі, Сент-Вінсент і Гренадини і на Сейшелах. Вони приховали існування іноземних компаній і банківських рахунків, постійно неправильно повідомляючи у своїх податкових документах, що не мають іноземних банківських рахунків.

В листопаді 2017 року у Генеральній прокуратурі України повідомили, що готують нові запити до США з проханням допитати Манафорта.