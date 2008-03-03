Ющенко зустрінеться з Тимошенко і Яценюком

Говоритимуть про бюджет

У понеділок, 3 березня, об 11.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе традиційну щотижневу зустріч із головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО. Як повідомляє прес-служба президента України, головна тема наради - зміни до Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законів України».

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